Sanofi vise une croissance à un chiffre élevé de son chiffre d'affaires en 2026, à l'approche de l'expiration du brevet du Dupixent

L'impact sur le chiffre d'affaires de la perte du brevet Dupixent est trop important pour être atténué, selon le directeur financier

L'activité de fusion et d'acquisition devrait se poursuivre cette année

Les ventes de vaccins devraient être légèrement négatives en 2026 en raison des changements de politique aux États-Unis

Le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une croissance des ventes à un chiffre élevé en 2026, principalement grâce à son médicament contre l'asthme le plus vendu, le Dupixent, qui devrait perdre des brevets clés à partir de 2031.

Après une série de résultats d'essais qui ont déçu les investisseurs l'année dernière et une série d'acquisitions, Sanofi est toujours à la recherche de nouveaux médicaments qui pourraient aider à stimuler la croissance dans l'ère post-Dupixent.

Les actions du fabricant de médicaments ont chuté de près de 12 % l'année dernière, avec des performances largement inférieures à celles de l'indice sectoriel européen plus large.

François-Xavier Roger, directeur financier de Sanofi, a déclaré que l'entreprise ne serait pas en mesure de compenser la perte de ventes une fois que le brevet du Dupixent, son principal moteur de revenus, aura expiré.

"Nous pensons que nous ne serons pas en mesure d'atténuer l'impact de la perte d'exclusivité () du Dupixent en ce qui concerne les ventes. Il est trop important pour être atténué", a déclaré M. Roger lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Il a toutefois ajouté que Sanofi s'efforçait d'atténuer l'impact sur le bénéfice par action grâce à des produits déjà sur le marché, au pipeline de développement jusqu'en 2031 et à des acquisitions externes.

La transaction la plus importante de Sanofi en 2025 a été l'acquisition de Blueprint Medicines pour 9,5 milliards de dollars , ce qui a permis d'ajouter à son portefeuille un médicament approuvé, Ayvakit, pour un trouble sanguin rare.

LA COMBINAISON DE PRODUITS STIMULERA LA CROISSANCE, SELON LE DIRECTEUR FINANCIER

Les ventes trimestrielles de Dupixent, que Sanofi fabrique avec son partenaire Regeneron REGN.O , se sont élevées à 4,25 milliards d'euros (5,09 milliards de dollars) pour le quatrième trimestre, contre 4,05 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes.

Outre le Dupixent, Sanofi a déclaré que la croissance des ventes proviendrait des médicaments nouvellement lancés, tels que les traitements des troubles sanguins Wayrilz et ALTUVIIIO, ainsi que des produits acquis comme Ayvakit.

Les ventes trimestrielles d'Ayvakit se sont élevées à 168 millions d'euros. Les analystes prévoient que les ventes augmenteront progressivement pour atteindre 1,1 milliard d'euros en 2027, selon les estimations consensuelles fournies par l'entreprise.

"Il ne s'agit pas d'un seul produit, mais d'un ensemble de produits", a déclaré M. Roger, en faisant référence aux facteurs de revenus pour l'année. Il a ajouté que les ventes de Dupixent devraient également augmenter.

Les analystes prévoient que les ventes de Dupixent atteindront 17 milliards d'euros en 2026, contre 15,7 milliards d'euros cette année.

Sanofi prévoit que le résultat opérationnel des activités augmentera légèrement plus vite que les ventes cette année, et prévoit de racheter des actions pour un montant de 1 milliard d'euros. En 2025, Sanofi a achevé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros.

"Nous prévoyons une croissance rentable sur au moins cinq ans", a déclaré le directeur général Paul Hudson dans un communiqué.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel des activités s'est élevé à 2,34 milliards d'euros, contre 2,37 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes lors d'un sondage fourni par l'entreprise.

LA FAIBLESSE DES VENTES DE VACCINS DUE AU CHANGEMENT DE POLITIQUE DE TRUMP

Le directeur financier Roger a déclaré que si l'activité pharmaceutique devrait croître, les ventes de vaccins seront "légèrement négatives" pour l'année, en partie à cause des changements dans la politique américaine sous l'administration Trump.

"Le dosage, l'administration et la couverture d'assurance restent largement les mêmes (...). C'est plus une question de perception qu'autre chose", a-t-il déclaré lors d'un appel avec des journalistes.

"Le changement de politique vaccinale peut avoir un impact, mais il est difficile à quantifier à ce stade. Il pourrait être légèrement négatif, mais il est trop tôt pour le dire et le quantifier", a ajouté M. Roger.

Le directeur général Hudson avait fait allusion à une faiblesse à court terme des ventes de vaccins au début du mois lors d'une conférence sur les soins de santé, citant le scepticisme à l'égard des vaccinations alimenté par la "désinformation" de l'administration Trump.

Robert F. Kennedy Jr, un sceptique de longue date, qui a mis en doute la sécurité et l'efficacité des vaccins en contradiction avec les preuves scientifiques, s'est empressé de modifier la politique américaine en matière de vaccins depuis qu'il est à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux.

M. Hudson avait déclaré que l'incertitude avait créé des conditions favorables aux fusions et acquisitions axées sur les vaccins.

L'année dernière, Sanofi a accepté d'acheter le fabricant de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de dollars en décembre, et a conclu l'acquisition de Vicebio, un développeur privé de vaccins britannique, pour 1,5 milliard de dollars en juillet.

(1 dollar = 0,8355 euro)