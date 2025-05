Sanofi: vers une nouvelle ère de production grâce à l'IA information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 13:18









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement, à Lyon, de son troisième Accélérateur Digital, dédié à la transformation numérique de son réseau industriel mondial.



Selon le laboratoire, il s'agit d'une nouvelle étape dans sa stratégie de devenir la première entreprise biopharmaceutique à intégrer l'Intelligence Artificielle à grande échelle dans l'ensemble de ses activités.



Le dispositif vise à réduire d'un an le délai de mise à disposition des nouveaux médicaments et tripler les lancements simultanés.



Dans ce cadre, quarante spécialistes seront recrutés à Lyon, renforçant une équipe existante de 200 personnes.



Ce nouvel accélérateur exploitera notamment les jumeaux numériques et l'IoT pour optimiser la production, permettant de 'rapprocher [les] innovations des patients plus rapidement', a indiqué Brendan O'Callaghan, vice-président exécutif Manufacturing & Supply.





