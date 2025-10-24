 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 287,00
+0,55%
Indices
Chiffres-clés

Sanofi: ventes record de Dupixent au 3T mais recul des vaccins anti-grippe
information fournie par Boursorama avec AFP 24/10/2025 à 08:23

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi une activité marquée au troisième trimestre par des ventes record de son produit phare Dupixent, qui ont dépassé pour la première fois les 4 milliards d’euros, mais aussi par un recul des vaccins antigrippaux.

( AFP / LOU BENOIST )

( AFP / LOU BENOIST )

"Pour la première fois", le montant des ventes mondiales sur le trimestre de Dupixent, médicament polyvalent vedette du groupe, dépasse le seuil des quatre milliards d’euros, à 4,156 milliards d’euros (+26,2%), "grâce à une forte demande", selon un communiqué du groupe dont le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,3% à 12,434 milliards d'euros, freiné par les taux de change. Hors impact des devises, sa progression atteint 7%.

Pour la première fois aussi, les ventes de Dupixent aux États-Unis dépassent le seuil des trois milliards d’euros en un trimestre tandis qu'en Europe, elles atteignent 504 millions d’euros, en hausse de 20,9%.

A contrario, les ventes de vaccins ont diminué sur la période, à 3,357 milliards d’euros (-7,8 %), en raison d’un recul (-16,8 %) des ventes des vaccins contre la grippe et le COVID-19 qui subissent une "pression sur les prix venant de la concurrence" en Europe, particulièrement en Allemagne, et d'"un taux de vaccination relativement bas en début de saison" aux États-Unis.

Egalement en retrait ce trimestre, les ventes de vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH) (-12,2 %) et celles de vaccins contre la méningite dans toutes les zones géographiques, a détaillé Sanofi dont le bénéfice net a reculé de 0,5% à 2,8 milliards d'euros sur la période close fin septembre.

Les ventes de Beyfortus, un anticorps destiné à immuniser les bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite, s’élèvent à 739 millions d’euros, en hausse de 19,8 %.

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques ont atteint 1 milliard d’euros (+57,1%).

Après trois trimestres de croissance rentable, Sanofi maintient ses prévisions pour l’exercice 2025 et dit aborder 2026 avec confiance.

Valeurs associées

SANOFI
86,6100 EUR Euronext Paris 0,00%

