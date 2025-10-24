Sanofi: ventes record de Dupixent au 3T mais recul des vaccins anti-grippe

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi une activité marquée au troisième trimestre par des ventes record de son produit phare Dupixent, qui ont dépassé pour la première fois les 4 milliards d’euros, mais aussi par un recul des vaccins antigrippaux.

"Pour la première fois", le montant des ventes mondiales sur le trimestre de Dupixent, médicament polyvalent vedette du groupe, dépasse le seuil des quatre milliards d’euros, à 4,156 milliards d’euros (+26,2%), "grâce à une forte demande", selon un communiqué du groupe dont le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,3% à 12,434 milliards d'euros, freiné par les taux de change. Hors impact des devises, sa progression atteint 7%.

Pour la première fois aussi, les ventes de Dupixent aux États-Unis dépassent le seuil des trois milliards d’euros en un trimestre tandis qu'en Europe, elles atteignent 504 millions d’euros, en hausse de 20,9%.

A contrario, les ventes de vaccins ont diminué sur la période, à 3,357 milliards d’euros (-7,8 %), en raison d’un recul (-16,8 %) des ventes des vaccins contre la grippe et le COVID-19 qui subissent une "pression sur les prix venant de la concurrence" en Europe, particulièrement en Allemagne, et d'"un taux de vaccination relativement bas en début de saison" aux États-Unis.

Egalement en retrait ce trimestre, les ventes de vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH) (-12,2 %) et celles de vaccins contre la méningite dans toutes les zones géographiques, a détaillé Sanofi dont le bénéfice net a reculé de 0,5% à 2,8 milliards d'euros sur la période close fin septembre.

Les ventes de Beyfortus, un anticorps destiné à immuniser les bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite, s’élèvent à 739 millions d’euros, en hausse de 19,8 %.

Les ventes des nouveaux lancements pharmaceutiques ont atteint 1 milliard d’euros (+57,1%).

Après trois trimestres de croissance rentable, Sanofi maintient ses prévisions pour l’exercice 2025 et dit aborder 2026 avec confiance.