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Sanofi va verser $1 md à Regeneron pour développer ensemble des anticorps
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:24

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(Dans le titre et au §1, bien lire qu'il s'agit d'un investissement de "un milliard de dollars" (et non "un milliard d'euros"))

Sanofi SASY.PA et Regeneron

REGN.O ont annoncé jeudi élargir leur collaboration dans le domaine des anticorps, à travers un accord dans le cadre duquel le laboratoire pharmaceutique français versera un milliard de dollars (883,86 millions d'euros) de paiement initial à son partenaire américain.

Dans le cadre de l'accord de licence et de collaboration élargi, Sanofi et Regeneron développeront et commercialiseront ensemble quatre nouveaux anticorps à action prolongée inventés par Regeneron, selon un communiqué conjoint.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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