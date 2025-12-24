 Aller au contenu principal
Sanofi va mettre la main sur Dynavax Technologies
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 08:55

Sanofi fait part d'un accord pour l'acquisition de Dynavax Technologies, entreprise de vaccins cotée en bourse qui commercialise un vaccin contre l'hépatite B pour adultes, HEPLISAV B, et développe un candidat vaccin différencié contre le zona.

"Cette acquisition renforce la présence de Sanofi dans le domaine de la vaccination pour adultes en combinant l'expertise vaccinale de Dynavax avec la dimension internationale, les capacités en développement et la force de distribution de Sanofi", explique-t-il.

Actuellement commercialisé aux Etats-Unis, HEPLISAV B se différencie par son schéma posologique à seulement deux doses sur un mois, qui permet d'obtenir des taux élevés de séroprotection plus rapidement que les autres vaccins contre l'hépatite B.

L'acquisition permet aussi à Sanofi d'acquérir le candidat vaccin de Dynavax contre le zona, Z-1018, qui est actuellement en phase 1/2 de développement clinique, de même que d'autres projets de pipeline de vaccins.

Selon les termes de l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par action, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars.

Cette acquisition ne devrait pas affecter les perspectives financières de Sanofi pour 2025. Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles, elle devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.

Valeurs associées

SANOFI
82,000 EUR Euronext Paris -0,27%
