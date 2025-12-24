Sanofi va mettre la main sur Dynavax Technologies
"Cette acquisition renforce la présence de Sanofi dans le domaine de la vaccination pour adultes en combinant l'expertise vaccinale de Dynavax avec la dimension internationale, les capacités en développement et la force de distribution de Sanofi", explique-t-il.
Actuellement commercialisé aux Etats-Unis, HEPLISAV B se différencie par son schéma posologique à seulement deux doses sur un mois, qui permet d'obtenir des taux élevés de séroprotection plus rapidement que les autres vaccins contre l'hépatite B.
L'acquisition permet aussi à Sanofi d'acquérir le candidat vaccin de Dynavax contre le zona, Z-1018, qui est actuellement en phase 1/2 de développement clinique, de même que d'autres projets de pipeline de vaccins.
Selon les termes de l'accord, Sanofi lancera une offre publique d'achat en numéraire pour acquérir toutes les actions en circulation de Dynavax pour 15,50 dollars par action, soit une valeur totale en actions d'environ 2,2 milliards de dollars.
Cette acquisition ne devrait pas affecter les perspectives financières de Sanofi pour 2025. Sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles, elle devrait être finalisée au 1er trimestre 2026.
