Sanofi va lancer un essai clinique de phase 3 pour le duvakitug

(AOF) - Sanofi a annoncé qu'il prévoyait de lancer un essai clinique de phase 3 au second semestre 2025 concernant le duvakitug, un médicament développé avec le laboratoire israélien Teva pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Le lancement d'un tel programme est motivé par de "nouvelles données détaillées", présentées lors d'un congrès en Allemagne, et qui "attestent de l'efficacité et de la sécurité globales du duvakitug dans tous les sous-groupes pré-spécifiés et à toutes les différentes doses étudiées", a indiqué le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.

