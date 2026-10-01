Sanofi va investir jusqu'à 8 milliards de dollars pour élargir son alliance avec Regeneron

Sanofi signe la meilleure performance de l'indice CAC 40 ( 1,02%, à 73,38 euros) après la présentation d'un élargissement de l'alliance avec son partenaire Regeneron.

Les deux sociétés, partenaires de longue date, ont annoncé cette extension dans le domaine des anticorps, en intégrant plusieurs anticorps de nouvelle génération.

Dans le détail, elles co-développeront et co-commercialiseront quatre nouveaux anticorps à action prolongée inventés par Regeneron. L'un d'entre eux est actuellement en étude de phase 1 dans la dermatite atopique, et les trois autres devraient entrer en étude clinique l'année prochaine. Le groupe américain aura la possibilité d'inclure dans cette collaboration le Lunsekimig de Sanofi en phase 2/3, une thérapie expérimentale dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Au niveau financier, Regeneron recevra un paiement initial d'un milliard de dollars, avec un potentiel de paiements d'étapes liés au développement, aux autorisations réglementaires et à la commercialisation, pouvant atteindre 7 milliards de dollars additionnels. Les coûts de développement et de commercialisation des nouveaux programmes seront répartis à parts égales, de même que les bénéfices futurs issus de ces produits potentiels. De son côté, Regeneron sera chargé de piloter les activités de recherche et développement, alors que Sanofi dirigera les efforts commerciaux à l'échelle mondiale.

En parallèle, les deux sociétés ont indiqué avoir résolu leur litige antérieur lié à la collaboration.

L'avis de Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, cet élargissement de l'alliance constitue une première étape pour répondre aux perspectives à plus long terme de Sanofi, et doit être perçu comme le signal d'un net progrès sous la direction de la nouvelle directrice générale.

Les analystes ajoutent qu'une potentielle opération de fusion/acquisition et un accord visant à repousser l'arrivée des biosimilaires restent essentiels pour faire face au mur brevetaire (l'arrivée à échéance de plusieurs brevets, notamment sur le Dupixent).

Pour Jefferies, Sanofi est la grande valeur pharmacologique la moins chère d'Europe et les analystes ont confirmé leur recommandation à acheter, assortie d'une cible de cours de 100 euros, soit un potentiel de hausse de 38%.