Sanofi va demander un réexamen de l'avis négatif du CHMP pour le Rezurock
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 13:04

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI FOURNIT UNE MISE À JOUR DE L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE DU REZUROCK DANS L'UE POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE CHRONIQUE DU GREFFON CONTRE L'HÔTE

* LE CHMP DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS A RENDU UN AVIS NÉGATIF CONCERNANT LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU REZUROCK

* SANOFI DEMANDERA UN RÉEXAMEN DE L'AVIS DU CHMP

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
86,430 EUR Euronext Paris +0,12%
