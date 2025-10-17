Sanofi va demander un réexamen de l'avis négatif du CHMP pour le Rezurock

Sanofi SA SASY.PA :
* SANOFI FOURNIT UNE MISE À JOUR DE L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE DU REZUROCK DANS L'UE POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE CHRONIQUE DU GREFFON CONTRE L'HÔTE
* LE CHMP DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS A RENDU UN AVIS NÉGATIF CONCERNANT LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DU REZUROCK
* SANOFI DEMANDERA UN RÉEXAMEN DE L'AVIS DU CHMP
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
