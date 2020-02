Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi va annoncer une "initiative" sur le coronavirus dans les deux semaines Reuters • 06/02/2020 à 10:31









PARIS, 6 février (Reuters) - Paul Hudson, directeur général de Sanofi SA SASY.PA , a annoncé jeudi que: * SANOFI ANNONCERA UNE "INITIATIVE" SUR LE CORONAVIRUS 2019-NCOV DANS UN DÉLAI DE DEUX SEMAINES Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Matthias Blamont)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.25%