Sanofi: une livraison mondiale accélérée pour Beyfortus information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'il livrera son Beyfortus dès le début du troisième trimestre pour assurer une large disponibilité bien avant la saison 2025-26 du virus respiratoire syncytial (VRS), qui commence généralement en novembre pour se terminer en mars.



'Les immunisations commencent au début de l'automne et ces livraisons anticipées permettront aux professionnels de santé d'aborder la saison en toute confiance', explique-t-il, soulignant que la demande n'a cessé d'augmenter depuis le lancement du vaccin en 2023.



Depuis lors, en collaboration avec AstraZeneca, Sanofi a triplé sa capacité et doublé le nombre de sites de production. L'approvisionnement actuel, pour la saison à venir, correspond déjà aux doses totales distribuées l'année dernière et la production continue.



'Plus de six millions de bébés ont été immunisés dans le monde et des millions d'autres le seront cette saison dans plus de 40 pays pour les protéger de l'impact potentiellement dévastateur de la maladie causée par le VRS', estime le groupe de santé.





