Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-Un vaccin crucial si le Covid devient une épidémie saisonnière Reuters • 04/04/2020 à 09:51









PARIS, 4 avril (Reuters) - Sanofi SASY.PA juge la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus cruciale si l'épidémie qui paralyse la planète depuis plusieurs mois devait devenir saisonnière. "Le vaccin est vraiment capital si le Covid19 devient une épidémie saisonnière, ce qui n'est pas impossible, plusieurs chercheurs disent que cela pourrait revenir en plusieurs vagues successives, il nous faudra alors un vaccin pour protéger la population", a dit Olivier Bogillot, président de Sanofi France, samedi sur France Inter. "Nous avons déjà commencé à faire notre recherche sur ce type de vaccin pour accélérer le plus vite possible la mise à disposition, et nous allons essayer de faire quelque chose sous deux à trois ans", a-t-il ajouté. Via sa division commerciale de vaccins Sanofi Pasteur, le groupe pharmaceutique français collabore avec l'américain Translate Bio TBIO.O pour développer un nouveau candidat-vaccin contre le coronavirus. Sanofi travaille également sur ce terrain avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Sur l'hydroxychloroquine, médicament contre le paludisme, le lupus et la polyarthrite dont les effets sur le coronavirus suscitent de grands espoirs mais aussi une controverse dans le monde de la santé, le directeur général de Sanofi Paul Hudson a déclaré jeudi à Reuters que le groupe serait en mesure de fournir des millions de doses si le traitement réussit les tests cliniques. Interrogé sur les stocks français d'hydroxychloroquine, Olivier Bogillot a répondu que le boom de la demande pour ce médicament avait été anticipé. "Quand nous avons vu les premiers signaux positifs, nous avons accéléré effectivement accéléré notre production, qui est réalisée en France", a-t-il dit. "Nous avons un stock assez important, aujourd'hui plus de 300.000 boîtes de Plaquenil - le nom commercial du médicament - disponibles pour les patients, et la prescription conseillée est d'une boîte pour un patient." (Gilles Guillaume)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.37% TRANSLATE BIO NASDAQ +4.84%