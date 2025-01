Sanofi : un soutien possible vers 90,8E information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Sanofi qui a ricoché sous 96,6E le 8 janvier glisse encore de -2% et se rapproche de 93E: le titre pourrait trouver un soutien vers 90,8E (20/21 novembre puis 19+/20 décembre)... mais difficile d'exclure un retracement du plancher des 88,8E du 16 décembre dernier.





Valeurs associées SANOFI 93,24 EUR Euronext Paris -1,82%