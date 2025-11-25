Sanofi/UE-Dupixent approuvé comme médicament ciblé contre l’urticaire chronique spontanée

Sanofi SASY.PA a annoncé mardi que Dupixent, développé avec Regeneron, a été approuvé comme le premier médicament ciblé dans l'Union européenne (UE) depuis plus de dix ans contre l’urticaire chronique spontanée.

"La Commission européenne a approuvé Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l’urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère chez les patients adultes et adolescents de 12 ans et plus ayant une réponse inadéquate aux antihistaminiques antihistamine-1 (H1AH) et naïfs de traitement par anti-immunoglobuline E (IgE) pour l’UCS", selon un communiqué du groupe.

Sanofi ajoute que les patients éligibles peuvent utiliser Dupixent en tant qu'option de traitement ciblé en première intention.

