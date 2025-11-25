 Aller au contenu principal
Sanofi/UE-Dupixent approuvé comme médicament ciblé contre l’urticaire chronique spontanée
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 07:13

Sanofi SASY.PA a annoncé mardi que Dupixent, développé avec Regeneron, a été approuvé comme le premier médicament ciblé dans l'Union européenne (UE) depuis plus de dix ans contre l’urticaire chronique spontanée.

"La Commission européenne a approuvé Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l’urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère chez les patients adultes et adolescents de 12 ans et plus ayant une réponse inadéquate aux antihistaminiques antihistamine-1 (H1AH) et naïfs de traitement par anti-immunoglobuline E (IgE) pour l’UCS", selon un communiqué du groupe.

Sanofi ajoute que les patients éligibles peuvent utiliser Dupixent en tant qu'option de traitement ciblé en première intention.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
761,4500 USD NASDAQ +0,73%
SANOFI
85,950 EUR Euronext Paris -0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

