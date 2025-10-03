Sanofi: UBS abaisse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 12:36
Les prévisions de ventes d'UBSe au troisième trimestre sont de -2 % par rapport aux prévisions, et les prévisions de BPA au troisième trimestre sont de +2 % par rapport aux prévisions.
Sanofi déclare anticiper désormais pour ses ventes en 2025 une croissance en pourcentage 'à un chiffre élevé' à TCC (taux de changes constants), au lieu de 'moyen à élevé' précédemment.
Le groupe de santé confirme prévoir un fort rebond du BNPA des activités, avec une croissance à TCC 'dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres' (hors rachat d'actions), comprenant désormais toutes les charges des activités récemment acquises.
Valeurs associées
|86,0800 EUR
|Euronext Paris
|+1,22%
