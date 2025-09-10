 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi-Tzield approuvé en Chine comme premier traitement modificateur de la maladie pour le diabète de type 1 au stade 2
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 07:10

Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi l'approbation du Tzield (teplizumab) par l’Agence chinoise des produits de santé comme premier traitement modificateur de la maladie pour les patients adultes et pédiatriques atteints de diabète de type 1 au stade 2.

"L'approbation est basée sur l’étude TN-10, qui démontre la capacité du Tzield à retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes et pédiatriques âgés de huit ans et plus, avec un DT1 de stade 2 par rapport au placebo", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

