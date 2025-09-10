Sanofi-Tzield approuvé en Chine comme premier traitement modificateur de la maladie pour le diabète de type 1 au stade 2

Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi l'approbation du Tzield (teplizumab) par l’Agence chinoise des produits de santé comme premier traitement modificateur de la maladie pour les patients adultes et pédiatriques atteints de diabète de type 1 au stade 2.

"L'approbation est basée sur l’étude TN-10, qui démontre la capacité du Tzield à retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes et pédiatriques âgés de huit ans et plus, avec un DT1 de stade 2 par rapport au placebo", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)