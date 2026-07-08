Sanofi tente de rassurer Bruxelles au sujet du dossier Efluelda

La Commission européenne s'intéresse à une campagne de communication jugée potentiellement anticoncurrentielle conduite par le laboratoire en France et en Allemagne. Sanofi a proposé des engagements afin de répondre à ces préoccupations.

Sanofi annonce avoir proposé des engagements à la Commission européenne afin de répondre aux préoccupations liées à un possible abus de position dominante dans la promotion de son vaccin antigrippal renforcé Efluelda face au vaccin concurrent Fluad de CSL Seqirus.

La Commission estime que le laboratoire pourrait avoir mené depuis 2024 une campagne de communication trompeuse auprès des professionnels de santé en Allemagne et en France, en dénigrant la base scientifique de Fluad et en présentant de manière inexacte les recommandations nationales de vaccination.

Pour rassurer Bruxelles, le laboratoire présente certains engagements, notamment la publication, pendant 2 ans, d'informations rappelant que les autorités sanitaires allemandes et françaises considèrent Efluelda et Fluad comme équivalents ou reposant sur une base scientifique solide. Sanofi s'engage également à ne plus remettre en cause les recommandations officielles ni à suggérer qu'Efluelda est plus sûr ou plus efficace que Fluad sans preuves reconnues.

Ces engagements, qui resteraient en vigueur jusqu'en mars 2030 et seraient contrôlés par un mandataire, sont soumis à consultation des acteurs du marché jusqu'au 21 août 2026 avant une éventuelle décision de la Commission.

Aux alentours de 12h30, le titre Sanofi reculait de 1,3% à Paris.