Sanofi table sur une "solide performance" de ses vaccins au S2 - DG

PARIS, 29 juillet (Reuters) - Le directeur général de Sanofi SASY.PA , Paul Hudson, a déclaré mercredi lors d'une téléconférence avec des analystes, que: * SANOFI TABLE SUR UNE SOLIDE PERFORMANCE DES VACCINS AU DEUXIÈME SEMESTRE GRÂCE À UNE FORTE DEMANDE DE VACCINS GRIPPAUX ET UN REBOND DES VACCINATIONS PÉDIATRIQUES Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.53%