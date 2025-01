Sanofi: suspension clinique levée pour un essai sur Cialis information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 08:52









(CercleFinance.com) - Opella annonce la levée, par la FDA des États-Unis, de la suspension clinique dont faisait l'objet l'essai en condition réelle d'utilisation qu'il entend mener pour appuyer sa demande de transfert du Cialis sur le marché de l'automédication.



'Cette décision permet le lancement de cet essai et fait du Cialis le premier inhibiteur PDE-5 auquel est consacré une étude en vue de sa commercialisation sans ordonnance', souligne l'activité santé grand public de Sanofi .



Les essais en condition réelle d'utilisation ont pour but d'identifier tout problème non encore détecté et de confirmer que les consommateurs peuvent s'auto-diagnostiquer et se traiter eux-mêmes convenablement sans l'intervention d'un professionnel de santé.



Opella est sur le point d'achever les formalités cliniques et réglementaires nécessaires au lancement de cet essai pivot en condition réelle d'utilisation. Des informations sur cette étude seront prochainement disponibles sur le site clinicaltrials.gov.





