Sanofi : surenchère du fonds français PAI Partners sur Opella (Doliprane)

La cession du fabricant du Doliprane à un fonds étranger avait suscité une levée du bouclier chez les hommes politiques et les syndicats.

(AOF) - Le conseil d’administration de Sanofi a reçu ce matin une nouvelle offre du fonds français PAI Partners pour racheter Opella, son activité de santé grand public qui commercialise notamment le Doliprane, affirme Le Figaro. Sa précédente offre aurait été relevée de 200 millions d’euros et la nouvelle proposition serait valable jusqu’à dimanche soir. Sanofi avait entamé en fin de semaine dernière des négociations avec le fonds américain Clayton Dubilier & Rice pour la cession potentielle d'une participation de 50% dans Opella.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.