Sanofi : solide rebond sur 85E, devrait tester les 91,7E

(CercleFinance.com) - Sanofi amorce un solide rebond sur 85E et le score annuel passe ce jeudi de -2 à +1,7%, avec le franchissement des 91E.

La prochaine résistance se dessine vers 91,7E (zénith du 27 mars) et la suivante correspond au 'pic' des 93,4E du 31 janvier.

Au-delà se profilerait le retracement du zénith annuel des 95,65E du 12 janvier.





