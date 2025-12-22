Sanofi signe un accord avec le gouvernement américain

(AOF) - Sanofi a annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement américain destiné à réduire le coût des médicaments et renforcer l’innovation. L’accord garantira aux programmes Medicaid des Etats-Unis l’accès à certains médicaments Sanofi aux même prix que ceux pratiqués dans d’autres pays à revenus élevés. Cela réduira les prix de 61% en moyenne pour certains produits utilisés dans le traitement du diabète, des maladies cardiovasculaires et neurologiques, ainsi que du cancer.

L'accord répond aux quatre demandes du président Donald Trump : l'alignement du prix Medicaid, l'accès direct à certains médicaments avec des remises substantielles via TrumpRx.gov et d'autres plateformes, l'adoption d'une approche plus équilibrée en matière de politique de fixation des prix et un investissement, déjà annoncé, de 20 milliards de dollars, pour la modernisation de sites outre-Atlantique et la création de nouvelles capacités de production.

En contrepartie, l'accord prévoit une période de trois ans sans application des droits de douane de la section 232 sur les produits importés par Sanofi aux Etats-Unis.