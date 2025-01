Sanofi: Sarclisa approuvé dans le myélome multiple en Chine information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la NMPA chinoise a approuvé son Sarclisa, en association avec le pomalidomide et la dexaméthasone (schéma Pd) pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire de l'adulte ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.



Cette approbation est motivée par des résultats d'études ayant démontré que le Sarclisa combiné au schéma de référence Pd, améliore les réponses et les résultats à long terme, comparativement au schéma Pd seulement, chez les patients.



Ainsi, selon l'étude pivot de phase III ICARIA-MM, l'association Sarclisa-Pd a significativement réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 40% et permis d'observer une amélioration de la survie globale cliniquement significative de 6,9 mois.



'L'association Sarclisa-Pd est recommandée pour la prise en charge de cette catégorie de patients dans les recommandations thérapeutiques de la Société chinoise d'oncologie clinique et de l'Association chinoise de lutte contre le cancer', ajoute Sanofi.





Valeurs associées SANOFI 95,61 EUR Euronext Paris 0,00%