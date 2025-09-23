 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi-SAR446268 obtient la procédure accélérée de la FDA pour la DM1
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 07:05

Sanofi SA SASY.PA :

* LA THÉRAPIE SAR446268 OBTIENT SON ADMISSION DANS LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AMÉRICAINE POUR LE TRAITEMENT DE LA DYSTROPHIE MYOTONIQUE NON CONGÉNITALE DE TYPE 1

Texte original nGNE3Hlx5X Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
80,230 EUR Euronext Paris -0,29%
