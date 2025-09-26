 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 859,65
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sanofi s'apprête à proposer des produits d'insuline à 35 dollars par mois pour tous les patients américains
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments d'information tout au long de l'article)

Le fabricant français de médicaments Sanofi &SASY.PA& a déclaré vendredi qu'il offrirait un mois d'approvisionnement de l'un quelconque de ses produits d'insuline pour 35 $ à tous les patients aux États-Unis avec une ordonnance valide, indépendamment de leur statut d'assurance.

Le programme, initialement destiné aux patients diabétiques non assurés, inclura désormais les personnes bénéficiant d'une assurance commerciale ou de Medicare, a précisé le fabricant de médicaments.

Les fabricants mondiaux de médicaments ont intensifié leurs efforts, tels que les programmes de vente directe aux consommateurs , pour faire baisser les prix des médicaments aux États-Unis, alors que le président Donald Trump les presse d'aligner le coût de leurs médicaments sur ce que paient d'autres pays comparables à revenu élevé.

"Notre annonce s'appuie sur une idée défendue pour la première fois par le président Trump afin de réduire les coûts pour les patients américains au comptoir de la pharmacie", a déclaré Adam Gluck, responsable des affaires générales américaines de Sanofi.

Les patients pourront acheter n'importe quelle combinaison, type et quantité d'insulines Sanofi avec une ordonnance valide pour le prix mensuel fixe de 35 dollars, à partir du 1er janvier.

Sanofi est l'un des trois plus grands fabricants d'insuline avec Novo Nordisk &NOVOb.CO& et Eli Lilly &LLY.N&.

Lilly et Novo ont également mis en place des programmes similaires dans le cadre desquels ils proposent des produits d'insuline à 35 dollars par mois pour les patients américains, qu'ils soient ou non couverts par une assurance.

Selon l'American Diabetes Association, environ 8,4 millions de diabétiques aux États-Unis dépendent de l'insuline pour survivre.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 017,000 GBX LSE +0,56%
ELI LILLY & CO
721,640 USD NYSE +1,02%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
SANOFI
78,1200 EUR Euronext Paris +0,77%
© 2025 Thomson Reuters.

3 commentaires

  • 16:11

    Quand vont ils demander leur transfert de cotation aux U.S ? lol

Signaler le commentaire

