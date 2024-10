Sanofi s'allie à Orano Med en oncologie

(AOF) - Sanofi et Orano Med, une filiale du groupe Orano spécialiste du développement d’alphathérapies ciblées en oncologie, annoncent avoir conclu un accord en vue d’associer leur expertise dans la lutte contre les cancers rares et d’accélérer le développement de radiothérapies internes vectorisées (Radioligand Therapies, RLTs) de nouvelle génération. S’appuyant sur l’expertise et le portefeuille de radiothérapies internes vectorisées d’Orano Med, les deux partenaires vont investir dans une nouvelle entité sous la marque Orano Med.

Cette entité sera dédiée à la découverte, la conception et le développement clinique d'une nouvelle génération de radiothérapies internes vectorisées (RLTs) à base de plomb-212, un émetteur alpha.

L'alphathérapie ciblée (TAT pour Targeted Alpha Therapy) veut combiner la capacité de vecteurs biologiques à cibler les cellules cancéreuses avec le potentiel de destruction des cellules des émetteurs alpha dans un rayon d'action limité. Il s'agira d'endommager, voire détruire, les cellules cancéreuses tout en limitant l'impact sur les cellules saines environnantes et transformer les standards de traitement de certains cancers rares afin de prolonger la vie des patients et d'améliorer leur qualité de vie.

