Sanofi s'allie à OpenAI pour accélérer dans l'IA

(AOF) - Sanofi (+0,85% à 89,92 euros) a signé avec l'Américain OpenAI (à l'origine de ChatGPT) pour construire des logiciels alimentés par l’IA afin d’accélérer le développement de médicaments. Un troisième larron, Formation Bio, développeur de médicaments axé sur l'IA qui possède son propre portefeuille d'actifs dans ce domaine, fournira des ressources d'ingénierie ainsi que sa plateforme de développement. L’ambition de Sanofi est de devenir le premier laboratoire pharmaceutique "optimisé par l’IA à grande échelle".

Paul Hudson, PDG, Sanofi, souligne que "les personnalisations de modèles d'IA de nouvelle génération", sont "inédites" et qu'elles serviront à "façonner l'avenir du développement de médicaments".

Formation Bio a été fondée en 2016 sous le nom de TrialSpark, et a mis en place des plateformes et des processus visant à accélérer tous les aspects du développement de médicaments et des essais cliniques.

Son objectif à l'origine était de remédier au "goulot d'étranglement que constituent le coût élevé et la durée des essais cliniques, risquant à terme de limiter le nombre de nouveaux médicaments parvenant aux patients.

Sanofi s'est déjà allié une première fois à Formation Bio (alors Trialspark) en octobre 2022. De son côté OpenAI a déjà noué un partenariat avec le laboratoire Moderna fin avril 2024, mais hors du champ du développement de médicaments.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.