Sanofi: résultats positifs pour le Sarclisa en formulation sous-cutanée

(AOF) - Sanofi (+0,21% à 91,87 euros) annonce que son anticancéreux Sarclisa en formulation sous-cutanée pour le traitement du myélome multiple réfractaire ou en rechute, en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (Pd), a satisfait aux co-critères d’évaluation primaires de l’étude de phase III Iraklia et démontré sa non-infériorité au Sarclisa par perfusion intraveineuse. Le dispositif d’injection portable est une nouvelle méthode d’administration des médicaments conçu pour améliorer l’expérience des patients.

