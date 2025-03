Sanofi: résultats positifs dans la pemphigoïde bulleuse information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 07:47









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que des résultats positifs de l'étude pivot de phase II/III ADEPT évaluant son Dupixent pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse modérée à sévère de l'adulte ont été présentées au Congrès annuel 2025 de l'American Academy of Dermatology (AAD).



'La pemphigoïde bulleuse est une maladie de la peau chronique, invalidante et récurrente avec inflammation de type 2 sous-jacente, caractérisée par des démangeaisons intenses, des cloques, des plaques rouges et des lésions douloureuses', précise le groupe de santé.



Selon les résultats de l'étude, cinq fois plus d'adultes traités par Dupixent présentaient une rémission soutenue à la semaine 36, comparativement à placebo ; des réductions significatives de la sévérité de la maladie et des démangeaisons ont aussi été observées.



Le Dupixent a aussi significativement réduit les prises de corticoïdes par voie orale ou de médicaments de secours, comparativement au placebo. Des soumissions réglementaires sont actuellement examinées par les autorités réglementaires des États-Unis et de l'UE.





