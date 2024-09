Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: résultats d'une étude sur le tolebrutinib information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le tolebrutinib a permis d'allonger de 31 % le délai avant progression confirmée du handicap dans le cadre d'une étude de phase III menée chez des personnes présentant une sclérose en plaques secondairement progressive non active.



Les données montrent que le tolebrutinib, un inhibiteur de la BTK à pénétration cérébrale, remédie à l'accumulation du handicap se produisant indépendamment de toute poussée de la maladie.



Ces résultats ont été présentés aujourd'hui dans le cadre d'une session d'actualité de la recherche du Congrès 2024 du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS, European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), qui se tient à Copenhague au Danemark.



Le dépôt de soumissions réglementaires débutera au deuxième semestre de 2024 à l'échelle mondiale.



'Les résultats de l'étude HERCULES montrent sans équivoque que le tolebrutinib retarde la progression du handicap chez les personnes présentant une SEP-SP non active - et même qu'il induit une amélioration chez certaines d'entre elles - en ciblant de manière unique les processus biologiques dans le cerveau à l'origine de la progression de la maladie. ' a déclaré le Dr. Fox Vice-Président de la recherche à l'Institut de neurologie de la Cleveland Clinic, Cleveland (Ohio) et Président du Comité de pilotage de l'étude HERCULES.





