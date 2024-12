Sanofi respire après des résultats positifs contre les maladies inflammatoires de l'intestin

(AOF) - Sanofi , qui a démarré la séance dans le rouge, caracole désormais en tête du CAC40 avec une hausse de 2,16% à 90,74 euros. L’étude de phase IIb Relieve UCCD, organisée avec Teva, a satisfait à ses critères d’évaluation primaires chez les patients souffrant de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. Le laboratoire israélien et son partenaire français précisent que cette étude a évalué le duvakitug, un anticorps monoclonal pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) modérées à sévères.

36,2 % et 47,8 % des patients atteints de colite ulcéreuse, traités respectivement par une faible dose ou une forte dose de duvakitug, ont présenté une rémission clinique, contre 20,45 % des patients traités par placebo.

Sanofi et Teva prévoient le lancement d'un programme de développement de phase III pour le traitement des MII, sous réserve du résultat des discussions avec les organismes réglementaires.

Le duvakitug a été généralement bien toléré, dans le cas de la colite ulcéreuse comme dans celui de la maladie de Crohn: les taux globaux d'événements indésirables liés au traitement ont été similaires dans les groupes duvakitug et placebo (50 % contre 50 %), tant dans le cadre du traitement de la colite ulcéreuse que de celui de la maladie de Crohn.

Les résultats détaillées de cette étude devraient être présentés en 2025, dans le cadre d'un congrès scientifique. Sanofi souligne que le duvakitug est actuellement en développement clinique et qu'aucun organisme de réglementation n'a encore évalué ses profils d'efficacité et de sécurité.

L'"aide-mémoire" de Sanofi jette un froid sur le titre

Sanofi s'était replié ce matin après la publication d'un "aide-mémoire" dans lequel le groupe livre une estimation préliminaire de l'impact des devises sur ses ventes du quatrième trimestre 2024 : cet impact se situerait entre -1% et -2%, et entre -4% et -5% sur le bénéfice par action des activités du quatrième trimestre 2024. Selon une source de marché, le broker Guggenheim reste à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 126 à 120 euros.