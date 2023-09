Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : repasse les 98E, remonte au contact des 100E information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 14:59









(CercleFinance.com) - Sanofi repasse les 98E, déborde la résistance des 99E du 7 juillet et remonte au contact des 100E, effaçant les 4 précédentes séances de repli consécutif.

Le titre pourrait repartir à la conquête du sommet des 104,6E du 25 avril.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.66%