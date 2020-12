Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi renouvelle son partenariat avec l'OMS Reuters • 15/12/2020 à 07:14









PARIS, 15 décembre (Reuters) - Sanofi a renouvelé pour cinq ans son partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre certaines maladies tropicales négligées et la soutenir dans son engagement à éliminer durablement la maladie du sommeil avant 2030. Le laboratoire apportera une contribution de 25 millions de dollars pour accompagner la prise en charge des maladies, le dépistage des populations, l'organisation de campagnes de sensibilisation, le renforcement des capacités, ainsi que les dons de médicaments, dit-il dans un communiqué. "Sanofi collabore depuis 20 ans avec l'Organisation mondiale de la Santé pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Le renouvellement de cette collaboration témoigne avec éloquence de l'engagement durable de notre entreprise en faveur de la santé mondiale", a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi. (Jean-Philippe Lefief)

