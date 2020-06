Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi renforce sa collaboration avec Translate Bio dans les vaccins Reuters • 23/06/2020 à 11:33









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 23 juin (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi un renforcement de son partenariat avec Translate Bio TBIO.O afin de développer des vaccins pour la prévention des maladies infectieuses, le laboratoire français étant prêt à verser jusqu'à 2,325 milliards de dollars (2,06 milliards d'euros) à la biotech américaine dans le cadre de cet accord. Sanofi et Translate Bio, qui travaillent au développement d'un vaccin contre le COVID-19, sont déjà liés depuis 2018 par un accord de collaboration et de licence. Le partenariat annoncé mardi porte sur les vaccins à ARNm contre toutes les catégories de maladies infectieuses. La technologie utilisant l'ARNm (acide ribonucléique messager) permet d'instruire aux cellules du corps humain de fabriquer certaines protéines qui produisent une réaction immunitaire à des maladies données. Dans le cadre de leur accord, Sanofi va verser dans un premier temps 425 millions de dollars à Translate Bio, soit 300 millions en liquidités et une participation au capital à hauteur de 125 millions de dollars. Cette prise de participation, qui correspond à environ 7,2% du capital, se fera au prix de 25,59 dollars par action, soit une prime de 57,6% par rapport au cours de clôture de l'action Translate Bio lundi. Sanofi recevra ainsi les droits mondiaux exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser des vaccins contre les maladies infectieuses grâce à la technologie de Translate Bio. Le laboratoire français est aussi susceptible d'effectuer jusqu'à 1,9 milliard de dollars de paiements d'étape à Translate Bio pour le développement des vaccins et la biotech américaine aura aussi droit à des redevances progressives sur les ventes mondiales de ces vaccins. Sanofi s'attend à commencer d'ici la fin de l'année les essais cliniques d'un vaccin à ARNm contre le COVID-19 et, si cette étape est concluante, à obtenir les autorisations réglementaires pour ce traitement au cours du deuxième semestre 2021. Le titre Sanofi perdait 0,3% à 92,75 euros vers 09h15 GMT à la Bourse de Paris, l'une des rares baisses du CAC 40 .FCHI lui-même en hausse de 1,33% au même moment. (Matthias Blamont, Sudip Kar-Gupta, Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.60% SANOFI Euronext Paris -0.09% TRANSLATE BIO NASDAQ +6.14%