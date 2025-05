Sanofi: rechute de -7% sous 85,5E, enfonce support des 86,7E information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Sanofi rechute de -7% sous 85,5E et compromet le support -et plancher annuel- des 86,75E du 9 avril, mais aussi celui de la mi-juin 2024.

Ce qui est sans doute plus grave, c'est l'enfoncement du support oblique long terme qui gravite vers

Un rebond intraday reste possible et Sanofi pourrait s'en sortir avec la formation d'un 'triple bottom' mais cela semble mal parti et il faut se préparer plutôt à un nouvel épisode correctif en direction de 80,6E, le plancher du 27/10/2023 puis 77,5E, creux historique des 26 septembre 2022 ou 19 octobre 2021.





Valeurs associées SANOFI 86,6300 EUR Euronext Paris -5,81%