Sanofi: rachats d'actions auprès de L'Oréal

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachat d'actions dévoilé le 30 janvier, Sanofi annonce l'acquisition de 2,3% de ses actions auprès de son actionnaire de longue date L'Oréal, une opération qui devrait être finalisée dans les prochains jours.



Elle impliquera l'acquisition de 29.556.650 actions au prix unitaire de 101,50 euros, soit une décote de 2,8% par rapport au cours de clôture du 31 janvier. Le montant total de la transaction s'élève ainsi à trois milliards d'euros.



Les actions acquises seront annulées au plus tard le 29 avril. L'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA de Sanofi et en excluant les actions auto-détenues, L'Oréal détiendra 7,2% du groupe de santé, avec 13,1% des droits de vote.





