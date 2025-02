Sanofi : rachat d'actions à L'Oréal pour 3 milliards d'euros.

Les actions acquises auprès de L'Oréal seront annulées au plus tard le 29 avril 2025. L'acquisition de ces actions devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action de Sanofi, en améliorant ainsi la valeur actionnariale.

(AOF) - Sanofi annonce l'acquisition de 2,3% de ses actions auprès de son actionnaire de longue date L'Oréal . Cette transaction s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Sanofi annoncé le 30 janvier 2025. Elle s’intègre pleinement dans la politique d'allocation du capital de Sanofi et dans sa volonté de créer durablement de la valeur pour ses actionnaires. Le montant total de la transaction s'élève à 3 milliards d'euros.

