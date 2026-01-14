Sanofi prévoit une faiblesse à court terme des ventes de vaccins aux États-Unis en raison de la rhétorique antivax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Sanofi invoque la désinformation pour expliquer la baisse de la demande de vaccins aux États-Unis

Le directeur général de Pfizer critique les changements de politique vaccinale aux États-Unis et le climat antivax

Le nouveau calendrier vaccinal américain réduit les vaccinations recommandées pour les enfants

(Ajout d'une citation du directeur général de Sanofi, d'une citation du directeur général de Pfizer et d'informations générales) par Michael Erman

Le directeur général de Sanofi SASY.PA , Paul Hudson, a déclaré mercredi que la société était susceptible de constater une certaine faiblesse de la demande de vaccins aux États-Unis cette année en raison du scepticisme à l'égard des vaccinations alimenté par la "désinformation" de l'administration Trump.

L'administration du président Donald Trump a bouleversé l'année dernière le processus de recommandation des vaccins, les États-Unis ayant mis fin au début du mois à leur recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants doivent être vaccinés contre la grippe et trois autres maladies.

Le fabricant français de médicaments n'a pas encore fourni de prévisions pour les ventes de 2026, mais il s'attend à ce que la demande se stabilise au fil du temps, a déclaré Hudson. Sanofi a fait état d'une baisse des ventes de vaccins au troisième trimestre.

Bien que les avantages de la vaccination restent évidents, certains parents et patients pourraient hésiter à court terme, a déclaré Hudson lors d'un événement médiatique organisé dans le cadre de la J.P. Morgan Healthcare Conference à San Francisco.

"Nous nous attendions à un certain ralentissement du taux de couverture vaccinale en raison de toutes les informations erronées qui circulent", a-t-il déclaré.

Le directeur général de Pfizer PFE.N , Albert Bourla, s'est également déclaré "sérieusement frustré" par la position de l'administration sur les vaccins, alors que le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, a rempli un comité consultatif clé sur les vaccins avec des membres partageant les mêmes idées, après avoir renvoyé ses experts indépendants.

"Ce qui se passe n'a aucune valeur scientifique et ne sert qu'un agenda politique et antivax", a déclaré Bourla lors d'une réunion séparée avec les journalistes lundi.

Il estime que la rhétorique sur les vaccins entraîne une baisse du taux de vaccination des enfants américains et une augmentation des maladies.

Sous Kennedy, les États-Unis ont adopté la semaine dernière un nouveau calendrier vaccinal pour les enfants, sans l'examen habituel d'un expert extérieur à l'agence.

CALENDRIER VACCINAL REMANIÉ AUX ÉTATS-UNIS

Le nouveau calendrier vaccinal a réduit à 11 le nombre de maladies contre lesquelles il est recommandé d'immuniser systématiquement les enfants américains, une décision décriée par les principaux groupes médicaux . En 2024 - avant que Kennedy n'entame sa campagne de réduction des vaccinations infantiles - il était recommandé de vacciner les enfants américains contre 17 maladies.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont classé les autres vaccins infantiles comme étant soit destinés à des groupes à haut risque, soit soumis à une prise de décision partagée entre les parents et les prestataires de soins de santé, ce qui, selon les experts en santé publique, réduirait probablement les taux de vaccination.

Kennedy a déjà mené des actions visant à supprimer les recommandations universelles de vaccination des enfants contre le COVID-19 et l'hépatite B, en invoquant des liens avec l'autisme que les scientifiques ont démentis à maintes reprises.

Néanmoins, l'incertitude politique a créé des conditions favorables aux fusions et acquisitions axées sur les vaccins, a déclaré Hudson de Sanofi.

"C'est le bon moment pour faire des fusions et acquisitions dans le domaine des vaccins", a-t-il déclaré, notant qu'il y a moins de soumissionnaires en compétition pour les actifs. "Avec l'incertitude, si vous pensez à court terme, vous ne bougez pas."

En ce qui concerne l'avenir, il a déclaré que les vaccins combinés grippe-COVID pourraient constituer la prochaine vague d'adoption des vaccins à partir de 2027 ou 2028, en particulier chez les adultes plus âgés.