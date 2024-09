Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: présentera ses dernières données à l'EADV information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - Sanofi présentera 39 résumés concernant des médicaments approuvés et en cours de développement lors de la réunion médicale 2024 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV), qui se tiendra du 25 au 28 septembre à Amsterdam (Pays-Bas).



Les présentations incluront 21 résumés pour Dupixent (dupilumab) en partenariat avec Regeneron, soulignant l'impact du ciblage des IL4 et IL13 dans trois maladies chroniques de la peau, y compris des données de rémission de la maladie et des données à long terme chez les enfants atteints de dermatite atopique (DA) modérée à sévère, et des résultats rapides chez les adultes atteints de prurigo nodularis (PN).



En outre, les présentations de données issues du vaste portefeuille de produits immunologiques de Sanofi comprennent des présentations orales de l'amlitelimab, un anticorps monoclonal à ligands OX40, démontrant des résultats de sécurité et d'efficacité dans la dermatite atopique modérée à sévère, ainsi que des présentations du rilzabrutinib, un nouvel inhibiteur oral de BTK, montrant son impact sur les symptômes de la dermatite atopique et de l'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère.



Dietmar Berger, M.D., Ph.D. Directeur médical, responsable mondial du développement chez Sanofi a déclaré: ' Nos résultats à l'EADV soulignent l'étendue de notre approche diversifiée et novatrice dans les maladies dermatologiques inflammatoires, y compris la maladie d'Alzheimer, la polyarthrite rhumatoïde et l'ulcère de Duchenne. Les données de Dupixent démontrent le bénéfice potentiel d'objectifs thérapeutiques importants tels que la rémission clinique, ainsi que la rapidité et la durabilité de l'efficacité'.





