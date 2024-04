Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: présentera ses avancées lors de l'ATS de San Diego information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Sanofi fait savoir que 25 résumés portant sur des médicaments approuvés et expérimentaux seront présentés à l'occasion de la conférence internationale de l'American Thoracic Society (ATS) qui se tiendra du 17 au 22 mai à San Diego.



Des présentations orales seront faites sur les données de Dupixent (dupilumab), en partenariat avec Regeneron, évaluant son potentiel en tant que traitement pour les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) issues de deux études marquantes de phase 3.



Les résumés incluront notamment la première présentation des données de phase 2b sur l'asthme pour le rilzabrutinib ainsi qu'une présentation orale pour le lunsekimig, actuellement en développement de phase 2b pour l'asthme.



' Notre forte présence à la conférence ATS de cette année met en valeur nos recherches novatrices sur les affections respiratoires inflammatoires', indique Naimish Patel, responsable mondial du développement, de l'immunologie et de l'inflammation chez Sanofi.



'Nos données collectives lors de la réunion soulignent notre engagement et nos progrès pour améliorer la vie des patients souffrant de maladies respiratoires dévastatrices', ajoute-t-il.





