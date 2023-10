Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: présente des données sur la dermatite atopique information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les données de phase IIb sur l'amlitelimab présentées au Congrès de l'EADV illustrent son profil de potentiel meilleur médicament de sa catégorie pour le traitement de la dermatite atopique.



Le score EASI moyen (Eczema Area and Severity Index ; Indice de surface et de sévérité de l'eczéma) des patients traités par amlitelimab a diminué de jusqu'à 61,5 % à la semaine 16, par rapport au score à l'inclusion (critère d'évaluation primaire) ; ce score a continué de diminuer jusqu'à la semaine 24.



Des améliorations cliniquement significatives ont également été observées à la semaine 16 pour les principaux critères d'évaluation secondaires et se sont poursuivies jusqu'à la semaine 24.



Le Professeur Stephan Weidinger, M.D., Ph.D. Directeur, Professeur, Directeur du Département de dermatologie et d'allergologie de l'Hôpital universitaire du Schleswig-Holstein a déclaré ' Aux quatre doses étudiées, nous avons observé des améliorations convergentes des principaux signes et symptômes de la maladie, avec un profil de sécurité favorable. '







Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.71%