Sanofi: présente des données pour la maladie de Pompe

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce de nouvelles données au 28ème Congrès annuel de la World Muscle Society 2023 (WMS) à Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis



Ces données présentent l'efficacité à long terme de Nexviazyme® (avalglucosidase alfa) pour le traitement de la maladie de Pompe.



Aux États-Unis, Nexviazyme est actuellement évalué dans le cadre d'essais cliniques de phase 3 pour la maladie de Pompe infantile.



Les données clés partagées au WMS proviennent de l'essai de phase 3 COMET évaluant l'efficacité, l'innocuité et la durabilité à long terme de Nexviazyme chez les personnes vivant avec une forme tardive de Pompe.



Les données recueillies sur près de trois ans démontrent que les patients ayant commencé un traitement par Nexviazyme, qu'ils débutent le traitement ou déjà traités, ont présenté une amélioration ou une stabilisation de leur fonction respiratoire et de leur mobilité.





