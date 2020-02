Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi prédit une croissance du bénéfice par action d'environ 5% en 2020 Reuters • 06/02/2020 à 08:03









SANOFI PRÉDIT UNE CROISSANCE DU BÉNÉFICE PAR ACTION D'ENVIRON 5% EN 2020 PARIS (Reuters) - Sanofi a déclaré jeudi s'attendre à une croissance de son bénéfice par action d'environ 5% à changes constants en 2020, quelques semaines après l'annonce d'un virage stratégique consistant à se concentrer sur les vaccins et certains traitements essentiels comme le Dupixent, contre l'eczéma, jusqu'en 2022. Le résultat net des activités du groupe pharmaceutique français a progressé de 18,4% à 1,684 milliard d'euros au quatrième trimestre, sur fond d'une croissance à deux chiffres des ventes de sa division de spécialité Genzyme (+19,7%) et de l'activité de vaccins (+22%). (Matthias Blamont; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%