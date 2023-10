Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: pourrait réaliser l'acquisition de Mirati information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 10:06









(CercleFinance.com) - Sanofi envisagerait l'acquisition de Mirati Therapeutics selon Bloomberg. Cette société est spécialisée dans le développement de productions anticancéreux.



L'entreprise est basée en Suisse et aux Etats Unis. La valeur a gagné près de 45% hier à Wall Street.



' La société développe plusieurs produits en clinique dont deux études de Ph III et 5 en Ph II, en monothérapie ou en combinaison dans différentes indications de cancer ' indique Invest Securities.



Rappelons que Sanofi a déjà conclu fin juillet un accord définitif aux Etats Unis pour l'acquisition de Qunol®, une marque américaine leader sur le marché de la santé et du bien-être.



Cette opération renforcera la gamme des vitamines, minéraux et suppléments (VMS) de l'activité Santé Grand Public de Sanofi.





