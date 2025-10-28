 Aller au contenu principal
CAC 40
8 231,38
-0,09%
Sanofi place une émission obligataire en 5 tranches
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 08:17

Sanofi annonce avoir placé une émission obligataire en 5 tranches pour un montant de 3 milliards de dollars, dont 3 tranches à des échéances de novembre 2027, novembre 2028 et novembre 2032, portant intérêt à des taux fixes de 3,75%, 3,80% et 4,20% respectivement.

Les 2 autres tranches, à échéance novembre 2027 et novembre 2028, porteront intérêt aux taux variables de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) capitalisé + 0,46% et de SOFR capitalisé + 0,54%, respectivement.

Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d'émission obligataire publique enregistré auprès de la SEC des Etats-Unis le 4 avril 2024. Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.

Valeurs associées

SANOFI
88,5900 EUR Euronext Paris +0,52%
