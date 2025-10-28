Sanofi place une émission obligataire en 5 tranches
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 08:17
Les 2 autres tranches, à échéance novembre 2027 et novembre 2028, porteront intérêt aux taux variables de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) capitalisé + 0,46% et de SOFR capitalisé + 0,54%, respectivement.
Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d'émission obligataire publique enregistré auprès de la SEC des Etats-Unis le 4 avril 2024. Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.
Valeurs associées
|88,5900 EUR
|Euronext Paris
|+0,52%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue en léger repli mardi au début d'une séance très fournie en résultats de sociétés. L'indice CAC 40 cédait 0,26% vers 08H40 GMT. La veille l'indice vedette de la place parisienne avait terminé de peu dans le vert, à 8.239,18 points (+0,16%), ... Lire la suite
-
Par François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM Lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait annoncer une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs. Cette mesure préventive vise ... Lire la suite
-
Le groupe français Banijay a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société de paris sportifs Tipico, valorisée 4,6 milliards d'euros, auprès du groupe de capital-investissement CVC. Banijay, qui possède déjà Betclic, entend ainsi créer ... Lire la suite
-
Clariane CLARI.PA (ex-Korian) a révisé à la baisse son objectif annuel d'Ebitda, lundi, tout en faisant état d'une hausse organique de 5,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,32 milliard d'euros. L'Ebitda pré IFRS 16 et proforma des cessions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer