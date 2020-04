Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi optimiste sur ses capacités à trouver un vaccin COVID-19 Reuters • 24/04/2020 à 10:40









24 avril (Reuters) - * L'INTÉGRALITÉ DES SITES DE PRODUCTION DE SANOFI SONT OPÉRATIONNELS-PDG * LE DUPIXENT DE SANOFI BIEN PARTI POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF DE €10 MDS DE VENTES-DIRECTEUR FINANCIER * SANOFI ATTEND UNE BAISSE DE SES VENTES DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE À UN CHIFFRE AU T2-DIRECTEUR FINANCIER * SANOFI SE DIT OPTIMISTE SUR SES CAPACITÉS À TROUVER UN VACCIN COVID-19, LE DÉFI RÉSIDE DANS LES CAPACITÉS-PDG Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.54%