Sanofi: OPA sur Blueprint prolongée d'une journée information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Sanofi indique que la date d'expiration de son offre publique d'achat (OPA) sur les actions Blueprint Medicines Corporation, qui devait initialement expirer une minute après 23h59 EDST le 16 juillet, a été prolongée jusqu'à 17h00 EDST ce 17 juillet.



A ce stade, 29.742.419 actions (soit environ 45,85% du total des actions en circulation de Blueprint), ont été valablement apportées et non retirées dans le cadre de l'offre. En outre, 23.400.152 actions ont été apportées par avis de livraison garantie.



Pour rappel, l'OPA porte sur un prix de 129 dollars par action en numéraire, plus un droit contractuel contingent non-transférable par action, représentant le droit de recevoir des paiements conditionnels jusqu'à six dollars par action.





Valeurs associées SANOFI 83,200 EUR Euronext Paris 0,00%