Sanofi: objectif de ventes relevé pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 08:55









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Sanofi déclare anticiper désormais pour ses ventes en 2025 une croissance en pourcentage 'à un chiffre élevé' à TCC (taux de changes constants), au lieu de 'moyen à élevé' précédemment.



Le groupe de santé confirme prévoir un fort rebond du BNPA des activités, avec une croissance à TCC 'dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres' (hors rachat d'actions), comprenant désormais toutes les charges des activités récemment acquises.



Au titre du deuxième trimestre 2025, Sanofi dévoile un BNPA des activités de 1,59 euro, en croissance de 8,3% à TCC (+1,9% à données publiées), pour des ventes à un peu moins de dix milliards d'euros, en hausse de 10,1% à TCC (+6% en publié).



'Le chiffre d'affaires réalisé avec ses neuf nouveaux médicaments et vaccins progresse de 47,3%. Huit ans après sa mise sur le marché, Dupixent progresse de plus de 20%, porté par son lancement dans le traitement de la BPCO', met en avant son DG Paul Hudson.





