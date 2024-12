Sanofi: nouvelles données dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la présentation au congrès de l'ASH, qui se tient à San Diego, de nouvelles données démontrant le bénéfice clinique significatif de quadruplets à base de Sarclisa chez des patients porteurs d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué (MMND).



Une nouvelle analyse de l'étude de phase III IMROZ associant le Sarclisa au schéma VRd a permis un taux supérieur et soutenu de négativité de la MRD chez des patients atteints d'un MMND, non éligibles à une greffe, comparativement à VRd seul.



Selon des résultats détaillés de l'étude de phase III GMMG-HD7, le traitement d'induction par Sarclisa-RVd a permis un bénéfice important et cliniquement significatif en termes de survie sans progression chez des patients atteints d'un MMND, éligibles à une greffe.





