Sanofi: nouvelle unité de R&D à Marcy-l'Etoile information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Sanofi indique avoir inauguré vendredi à Marcy-l'Etoile, près de Lyon, une nouvelle unité d'excellence de R&D en biotechnologie, qui vise à accélérer le développement de nouveaux vaccins, dont ceux à base d'ARN messager.



En tant que laboratoire pionnier dans le domaine de l'ARNm en France, le groupe a investi 120 millions d'euros dans la construction de cette nouvelle unité de R&D cofinancée par l'Union européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.



Entièrement opérationnel depuis avril 2025, ce bâtiment XL permet de soutenir l'ensemble du portefeuille de nouveaux vaccins de Sanofi ainsi que les futures cibles vaccinales innovantes comme les vaccins thérapeutiques chlamydia ou acné.



D'une superficie de 14.000 m², il emploie directement près de 300 scientifiques au sein du site de Marcy-l'Etoile, dans lequel évoluent déjà 3200 collaborateurs. Il confère ainsi à ce site un rôle stratégique accru au service de l'excellence en immunologie.





