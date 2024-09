Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: nouvelle indication pour Sarclisa aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Sarclisa, en association avec un traitement conventionnel, pour le traitement de première ligne d'adultes atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, non éligibles à une transplantation.



Cette approbation se fonde sur l'étude de phase III IMROZ ayant démontré que le produit, combiné au bortézomib, au lénalidomide et à la dexaméthasone, a significativement amélioré la survie sans progression, comparativement au traitement de référence.



Cette décision porte à trois les indications approuvées du Sarclisa aux États-Unis et représente la première indication approuvée pour les patients nouvellement diagnostiqués. La FDA a accordé un examen prioritaire dans cette indication.





